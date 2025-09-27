Aleksandra zna da se od ludaje sve jede

Nedavno završeni 40 ,,Dani ludaje” u Kikindi prilika su da se predstave brojni preduzetnici, pokažu čime se bave i izlože svoje proizvode. Bundeva koja je proslavila Kikindu, pomogla je i Aleksandri Buter iz Kikinde, nakon što je ostala bez posla. Nije gubila vreme, već je razvila široku paletu proizvoda od ludaje, koji su veoma traženi. U pretežno ručnu proizvodnju uključena je cela porodica.

Nakon što je ostala bez posla, Aleksandra Buter iz Kikinde nije sedela skrštenih ruku. Odlučila je da ludaju iskoristi na najbolji način I to sve radi uz pomoć članova porodice. U ponudi su slatki i slani specijaliteti od bundeve, sok, čak I ratluk. Aleksandrinoj mašti nema kraja, pa je na njenom štandu mogla da se proba bundevada, osveženje za koje se stajalo u redu.

Prednosti konzumiranja bundeve su brojne. Obiluje mineralima, vitaminima, a narandžastu boju dobija od provitamina A I predstavlja snažan oksidans koji sprečava formiranje slobodnih radikala. Proizvodnja specijaliteta od ludaje odvija se ručno, zbog čega su proizvodi ukusniji, a njihova vrednost veća.

Zanimljivo je I da Aleksandra koristi bundevu isklučivo sa kikindskih atara, pretežno vrstu poznatu kao tamburica, već godinama od istog semena. Član je Udruženja ,,Kikindska ludaja”, a za ukus I izgled proizvoda pomažu joj suprug, dve ćerke I tetka. Za njih je bundeva I bukvalno kraljica jeseni.