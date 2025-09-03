Andrej Jakobović jedini u severnom Banatu proizvodi hranu za ribe

Andrej Jakobović iz Kikinde, otisnuo se hrabro u neizvesni posao proizvodnje hrane za ribe i mamaca za sportski ribolov i takmičenja. Iako vrlo mlad, prošlogodišnji je prvak države i ima bogato iskustvo u lovu na slatkovodne ribe, koje je želeo da podeli sa drugima. Dvostruki je šampion države u sportskom ribolovu, a mašine za proizvodnju riblje hrane sam je konstruisao i sve su ručno rađene.

Kada se sredinom februara upustio u proizvodnju hrane za ribe, 27-godišnji Andrej Jakobović je video da taj posao iziskuje puno rada i odricanja. Međutim, kako kaže, spojio je ljubav prema sportskom ribolovu i znanje koje ljubomorno čuva i zajedno sa siprugom otisnuo se u neizvestan posao proizvodnje hrane i mamaca za ribe.

Jedini je na severu Banata u tom poslu, a tržište je za sada solidno, s obzirom da je tek nedavno počeo da se bavi nesvakidašnjom proizvodnjom. Važno je da se naglasi da nije u pitanju hrana za akvarijumske ribe, pošto je veoma jaka i obiluje proteinima.

Mašine za proizvodnju riblje hrane ne postoje u slobodnoj prodaji, sve koje je osposobio u dve prostorije su ručno rađene. Za pomoć u poslu potražio je i subvencije od države.

Sportski ribolov u Srbiji se veoma razvio u prethodnih nekoliko godina, zbog čega je Andrej u toj činjenici video svoju šansku, da spoji lepo i korisno. Kažu da svaki ribolovac ima svoju tajnu da bi riba trzala, pa tako i on.

Za mlade preduzetnike kakav je Andrej, ništa nije teško. Kada je bilo najave da će ostati bez posla u jednoj firmi, nije sedeo skrštenih ruku, nego je preuzeo odgovornost za svoj život. Ribolovcima se ne govori srećno, pa ćemo mu poželeti bistro, i puno uspeha u daljem radu.