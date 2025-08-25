Austrijska poslanica sa prezimenom na ‘ić’ napala Srbiju: Nema legitimitet, ali deli lekcije

U istom snimku izražava kritiku austrijskom kancelaru zbog njegove posete Srbiji i gotovo otvoreno poziva da se preispita uloga Austrije kao trećeg najvećeg investitora u našoj zemlji što bi, po njenom tumačenju, „pomoglo građanima Srbije“. Takav stav nije samo politički neutemeljen, već i direktno usmeren protiv interesa srpskog naroda, uključujući hiljade zaposlenih u austrijskim firmama širom Srbije.

Rođena 1991. u Velsu, Vukajlovićeva je studirala političke nauke i migracione studije, radila u sektoru za integraciju i od 2021. godine postaje pokrajinska poslanica. Nema izborni legitimitet da govori u ime austrijske države, niti mandat da komentariše međunarodne odnose. Pokušava da sakrije korene, ali prezime na „ić“ je jasno odaje, a najglasnija je baš kada se o Srbiji govori negativno.

Javno zastupa stav da je u Srebrenici počinjen genocid, podržava radikalne oblike LGBT agende i koristi rečnik koji više priliči nevladinim aktivistima nego izabranim predstavnicima građana. Njena stranka, Zeleni, sa svega 8,2% glasova na poslednjim izborima, služi kao tehnički partner u koalicionoj vlasti bez stvarne političke snage.

Pogled redakcije portala Srpski ugao

Ines Vukajlović ne predstavlja ni Austriju, ni njen parlament, ni njenu vladu, a još manje interese građana Srbije. Njene reči o našoj zemlji nisu stav Evrope, već lični obračun sa identitetom koji pokušava da prikrije. Srbiji ne trebaju lažni tutori, već iskreni partneri.

Piše: Nina Stojanović