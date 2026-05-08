Baka Stana Rodić iz Nakova, rodom iz sela Prkosi, prkosi vremenu-korača ka 100. godini

Kažu da su godine samo broj, ali 98 godina bake Stane Rodić su prava umetnost življenja. Ona je tihi heroj svaodnevnice i simbol istrajnosti i vedrog duha.

Dok se mlađi umore od modernog tempa, baka Stana Rodić na pragu 99. godine sa istim žarom kao pre više decenija uzima igle za štrikanje, obavlja kućne poslove i seda za šivaću mašinu. dokazujući da su rad i pokret tajna dugovečnog života.

U skoro čitav jedan stalo je nebrijeno uspomena, protkanih i ratnim danima.

Njene vredne ruke su do danas stvorile nebrojeno mnogo toplih džempera i još toplijih uspomena.

Devedeset osam godina života stalo je u jedan blag osmeh i pogled koji je video svet kako se menja, ali je uvek ostao veran porodici i poštenju.