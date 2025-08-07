Bašta zdravlja Zorana Milića obiluje neobičnim plodovima

Bašta zdravlja Kikinđanina Zorana Milića, već 20 godina obiluje vrstama povrća koje ne možemo naći u prodavnicama. Ljubav je to koju ovaj 73-godišnji pravnik neguje od odlaska u penziju. Džinovski paradjz od kilograma i po, krastavac sa Antila, paprika japanska ruža, etiopijska ljuta, lekovita hokaido japanska bundeva, tikvice, kineski i beli kasper francuski patlidžan, samo su neki od obilnih plodova u njegovoj bašti.

U početku je gajio preko sto sorti povrća, sada ih je duplo manje, ali plodovi rađaju i bujaju u ogromnom broju, što Zoran pripisuje velikoj ljubavi za ovaj posao. Zbog toga povrće ne prska, a biljke prehranjuje organskim đubrivom isključivo preko lista.