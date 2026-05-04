Bezbednost maturanata prioritet uoči završetka školske godine

Maturanti se i ove godine kroz organizovane edukacije upozoravaju na rizike koje nosi neodgovorno ponašanje u saobraćaju tokom proslava završetka školovanja. Projekat „Na maturu bez automobila“ sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u saradnji sa Policijskom upravom i Savetom za bezbednost saobraćaja grada Kikinde, sa ciljem da se mladima jasno ukaže na posledice koje mogu nastati usled nepažnje, vožnje pod dejstvom alkohola ili nepridržavanja saobraćajnih propisa. Jedan od predavača bio je Milan Srdić koji je kao osamnaestogodišnjak doživeo tešku saobraćajnu nezgodu. -„ Govorili smo o faktorima koji utiču na bezbednost u saobraćaju, poput neprilagođene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i korišćenja mobilnog telefona. Kroz moju ličnu priču maturanti su mogli da vide šta se dešava kada se ne poštuju propisi. U njihovim godinama sam mislio da se nesreće ne mogu desiti meni, ali sam kao motociklista doživeo tešku nezgodu i slomio kičmu. Nakon toga sam završio Saobraćajni fakultet i posvetio se bezbednosti saobraćaja kako bih uticao na mlade da se ponašaju odgovorno u saobraćaju“, rekao je Srdić.

Kroz projekat se nastoji da se kod maturanata razvije svest da slavlje ne sme biti razlog za nepromišljene poteze, već da bezbednost mora ostati prioritet.

-„ Apel je da se na maturu ide bez automobila, da se ne koristi alkohol i jedan važan trenutak u životu, kada ga se setimo, da ga se setimo sa osmehom na licu,” nadovezao se Tihomir Farkaš, član GV za obrazovanje.

Kontinuirana edukacija i otvoren dijalog sa mladima mogu doprineti smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i stvaranju odgovornih učesnika u saobraćaju.