Budući vaspitači doneli osmeh i poklone đacima u OŠ „6. Oktobar”

Solidarnost i društvena odgovornost još jednom su došle u prvi plan zahvaljujući inicijativi studenata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, koji su svojim gestom obradovali učenike Osnovne škole 6. oktobar. U okviru organizovane humanitarne aktivnosti, studenti su prikupili i uručili prigodne poklone đacima zajedno sa svojim nastavnicima, želeći da im ulepšaju školske dane i pošalju poruku podrške kako bi znali da su uvek uz njih.

-„ Pošto nismo bili u mogućnosti da paketiće dostavimo tokom decembra zbog dečijeg raspusta, došli smo sada, da svakom detetu pružimo priliku i donesemo paketiće kao mali znak pažnje. Pomogao nam je grad i ljudi dobrog srca,” izjavila je Mina Vujanić strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta.

U vremenu kada su podrška i razumevanje dragoceni, ovakve aktivnosti podsećaju na to koliko je važno negovati kulturu solidarnosti.

-„ Ovo je jedna divna prilika, da osim donacije, napravimo i jednu vrstu male prezentacije i upoznamo studente sa načinom rada u našoj školi kako bi stekli način kako deca ovde, i na koji način dolaze, kako se nastava realizuje i prilagođava za njih, kao i da vide šta je negde esencija i osnova obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju,” naglasio je Srđan Stojanović, direktor škole.