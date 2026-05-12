Centar ,,Naša kuća” obeležio krsnu slavu-Svetog Vasilija Ostroškog

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite ,,Naša kuća” obeležio je danas svoju krsnu slavu, Svetog Vasilija Ostroškog. U prostorijama ove ustanove, koja svakodnevno pruža podršku deci, mladima i odraslim osobama sa smetnjama u razvoju, vladala je atmosfera isunjena radošću, zajedništvom i duhovnim mirom.

Obeležavanje Svetog Vasilija Ostroškog za ,,Našu kuću” ima poseban značaj, jer ovaj svetitelj u našem narodu simbolizuje isceljenje, nesebičnu pomoć i zaštitu svih onih kojima je podrška najpotrebnija. Korisnici dnevnog boravka su, uz pomoć svojih vaspitača, terapeuta I stručnih saradnika, danima unapred sa velikom ljubavlju pripremali prostor za doček gostiju.

Svečani čin rezanja slavskog kolača i osvećenja žita obaveljen je u prisustvu sveštenstva Srpske pravoslavne crkvene opštine, korisnika, njihovih rositelje, zaposlenih i gostiju iz Doma ,,Othon”u Staroj Moravici.

Domaćinski duh i iskreni osmesi na licima slavljenika još jednom su potvrdili da je ova ustanova istinski dom u kojem se neguju ljubav, pažnja i solidarnost.

Slavskom druženju prisustvoao je i gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan, pokazujući time da grad čvrsto stoji iza ove ranjive, ali izuzetno važne društvene grupe. Slavlje je nastavljeno uz druženje i posluženje koje su korisnici ponosno delili sa svojim gostima, ostavljajući iza sebe još jedan lep dan za pamćenje u analima kikindske socijalne zaštite.