Četiri decenije od prvog Ludaja bala u Kikindi

Kikinda je grad u kojem jedno povrće ima status pravog simbola – ludaja. Velika, okrugla i impozantna, nekada je krasila trpeze i hranila stoku, a danas je simbol tradicije, zajedništva i kulturne baštine Banata. Svake godine, njena veličina i lepota okupljaju ljude svih generacija na manifestaciji „Dani ludaje“ koja ove godine obeležava svoj jubilej. Sve je počelo pre četrdeset godina, kada je u nekadašnjem Lovačkom domu održan prvi „Ludaja bal“ sa oko 200 zvanica iz Kikinde, intelektualaca I radnika iz oblasti kulture. Ulice grada tada su oživele karnevalskom povorkom – deca obučena u kostime jesenjih plodova, fijakeri koji su kloparali preko kaldrme i mirisi jela od ludaje koji su se širili sa svakog stola. Prva ludaja teška gotovo sto kilograma postala je legenda, a duh te večeri ostao je u srcima I uspomenama Kikinđana. Kroz decenije, manifestacija je sticala sve veću reputaciju i van granica Srbije.

Zanimljive priče o gigantskim ludajama i fotografije putovale su čak do Amerike, obojivši Kikindu u narandžasto i pretvorivši je u mesto gde se slavlje ovog povrća doživljava na poseban način. Ideja je i tada kao I danas bila i više nego jasna – da se ludaja slavi kroz kulturološke i gastronomske aktivnosti, ali i kroz okupljanje ljudi koji su imali vezu sa Kikindom i njenom tradicijom. Tokom godina, manifestacija „Dani ludaje“ je rasla i razvijala se, uz stručnu podršku profesora dr. Berenjija, koji je doktorirao na temu ludaje. Zahvaljujući njemu, događaj je ušao u svetsku asocijaciju proizvođača ludaje. Jedan članak o ludaji, objavljen u „Ilustrovanoj politici“, stigao je čak do Amerike i zaintrigirao tamošnjeg inženjera iz Kikinde, koji je emigrirao 1955. godine. On je napisao pismo organizatorima manifestacije, nudeći da ih odvede na polje gde rastu izuzetno teške ludaje. Prilika se ukazala kada je delegacija iz Kikinde, zajedno sa ADZNM „Gusle“, posetila Ameriku, a tamo su mogli da vide polja ludaja teških i po 300 kilograma – fenomen koji je za Kikinđane bio gotovo neverovatan, s obzirom na to da su prve domaće ludaje imale do 99 kilograma.

Čak ni tokom rata manifestacija nije stala. Uz veliki trud organizatori su je održali u dvorištu škole, čuvajući duh i tradiciju. Danas, ono što je počelo sa svega 2.300 posetilaca, privlači na desetine hiljada, a trud i vizija njenih osnivača, Dragana Strajnića i Lazara Tešina, zauvek su utkane u istoriju Kikinde. Manifestacija je 2017. godine dobila prestižnu nagradu,,Turistički cvet,, kao najbolja manifestacija u Srbiji a 2022. godine nagradu ,, Najbolje iz Vojvodine,. Od jula 2022.godine ,, Dani ludaje,, su zvanično učlanjene u svetsku asocijaciju Grejt Pampkin Komven(t).