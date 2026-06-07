Članice SP „Jefimija“ briljirale na takmičenju u Zrenjaninu

Studio plesa „Jefimija“ još jednom je potvrdio svoj kvalitet i posvećenost, zablistavši na plesnom takmičenju održanom u Zrenjaninu, gde su njihovi članovi ostvarili izvanredne rezultate.

Na ovom značajnom događaju klub se predstavio sa čak 15 koreografija, koje su izveli talentovani plesači svih uzrasnih kategorija. Plesači „Jefimije“ pokazali su zavidan nivo umeća, ali i ono što je možda još važnije – ljubav prema plesu, disciplinu i snažan timski duh. Svaka koreografija bila je rezultat predanog rada i brojnih sati vežbanja, što je publika i stručni žiri prepoznala.

Rezultati nisu izostali – od ukupno 15 nastupa, članovi studija osvojili su čak 13 prvih mesta, 2 druga mesta, kao i 2 specijalne nagrade, čime su još jednom potvrdili svoj status među najuspešnijim plesnim kolektivima.

Ovim impresivnim uspehom „Jefimija“ zaokružuje još jednu izuzetno uspešnu sezonu, ispunjenu radom, nagradama i nezaboravnim trenucima.