Comnet najoštrije osuđuje blokadu Informera

Udruženje elektronskih medija Comnet najoštrije osuđuje najavu blokade medijske kuće Informer i upozorava da je krajnje vreme da se prestane sa pretnjama i napadima na ovu medijsku kucu i na njene zaposlene, kao i na bilo koju drugu medijsku kuću. Protest i blokada Informera je direktno krsenje slobode medija i demokratskih principa i tome se hitno mora stati na put.

Zahtevamo HITNU reakciju nadležnih organa i institucija, pre svega Tužilaštva i MUP-a da zabrane skup i onemoguće njegovo održavanje, zaštite novinare i utvrde ko su nalogodavci napada na medijsku kucu Informer, i protiv njih preduzmu zakonom predvidjene mere.

Ne reagovanje institucija je saučesništvo.