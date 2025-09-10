Da li ste znali da je pesnik Đura Jakšić inspiraciju za svoje stihove pronalazio dok je šetao Kikindom?

Kikindska ulica Generala Drapšina duga je oko dva kilometra i predstavlja pravu zelenu oazu u srcu grada. Njena posebnost leži u jedinstvenom drvorednom rasporedu, koji je postavio ovu ulicu na prestižno 22. mesto najlepših ulica sveta prema oceni svetskog sajta „Arhitektura i dizajn“. Preko 389 stabala – američki koprivić, javor, lipa i dud – pažljivo su raspoređena, stvarajući efekat ogledalske simetrije i čineći šetnju ovom ulicom pravim užitkom, posebno tokom proleća kada drvoredi formiraju zeleni tunel.

Ulica je kroz svoju istoriju menjala nazive – od Vilsonove, preko Poštanske, do današnjeg imena – ali njena lepota i privlačnost su ostale nepromenjene. Stručnjaci iz oblasti urbanizma, arhitekture i ekologije često ističu ovu lokaciju na međunarodnim forumima, naglašavajući spoj prirode, istorije i urbanog ambijenta. Posebno je zanimljivo što su stabla američkog koprivića posađena kao simbol dubokog prijateljstva između predsednika SAD Frenklina Ruzvelta i istaknutog srpskog naučnika Mihajla Pupina.

Svako stablo u ulici Generala Drapšina ima svoj „zdravstveni karton“, a o njihovom stanju brine Institut za nizijsko šumarstvo iz Novog Sada. Stručnjaci redovno obavljaju preglede i daju preporuke Gradskom sekretarijatu za održavanje, dok se stabla pažljivo orezuju kako bi sačuvala svoju lepotu i vitalnost. Posebna pažnja posvećuje se drvoredu američkog koprivića, koji je postao jedan od simbola Kikinde. Ova ulica, poznata i kao „zeleni tunel“, nije samo prostor za šetnju, već pravi spoj urbanizma i prirode, mesto gde istorija, lepota i kultura žive zajedno. Prema legendi, upravo šetajući ovim drvoredom Đura Jakšić je pronalazio inspiraciju za svoja dela, a i danas ona nadahnjuje umetnike, šetače i sve posetioce da zastanu i uživaju u igri svetlosti i senke. Grad Kikinda posebnu pažnju posvećuje uređenju zelenih površina – od kružnih tokova i parternog uređenja, do kompletne brige o cvetnim lejama, gde se tokom godine zasadi oko 25 hiljada cvetnica. Međutim, za razliku od same Kikinde, područje oko grada spada među najnepošumljenije u Srbiji. Zbog toga se organizuju akcije sadnje mladica, a stručnjaci upozoravaju da će u narednim decenijama biti potrebno podmladiti i deo drvoreda u ulici Generala Drapšina, koji već više od šest decenija krasi grad kao jedna od najlepših ulica Srbije.