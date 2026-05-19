Dan otvorenih vrata u prihvatilištu za pse, biće održan u subotu, 23. maja, od 10 do 13 časova, na adresi Topolski put broj 10. Nakon uspešno organizovanog prvog događaja i velikog interesovanja građana, iz JP ,,Kikinda” navode da im je cilj da se i ovoga puta podigne svest o značaju odgovornog vlasništva i udomljavanja napuštenih životinja, kao i da se što većem broju pasa pomogne da pronađu siguran i topao dom. Posetioci će imati priliku da vide pse iz prihvatilišta, provedu vreme sa njima i dobiju sve neophodne informacije o procesu udomljavanja, koje je besplatno.