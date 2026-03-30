Đilas i Bognar ovenčani nagradom ,,Dušan Vasiljev”

Nagrada „Dušan Vasiljev“ i ove godine okupila je istaknute stvaraoce čiji rad obeležava savremenu književnu scenu, posebno u oblasti poezije. Ovo prestižno priznanje, koje nosi ime jednog od najznačajnijih pesnika s početka 20. veka, jednoglasnom odlukom žirija, pripalo je Gordani Đilas za zbirku poezije,,Anđeli u kapi mastila” i Zoranu Bognaru za ostvarenje ,,Sve su smrti (samo) deo našeg sata”.

Dobitnici nagrade „Dušan Vasiljev“ predstavili su poeziju koja i danas može da progovori o najdubljim ljudskim iskustvima, da inspiriše, provocira i ostavlja trag u srcima čitalaca. Za same laureate, ova nagrada ne predstavlja samo priznanje za dosadašnji rad, već i podsticaj za dalje stvaranje. U svojim obraćanjima istakli su značaj očuvanja kulturnog identiteta i uloge književnosti u savremenom društvu, naglašavajući da pisana reč ostaje jedan od najvažnijih načina razumevanja sveta. Gordana Đilas, rođena u Nakovu nadomak Kikinde, emotivno je doživela uručeno priznanje.

Za Zorana Bognara sličnost sa književnim opusom pesnika iz Velike Kikinde ogleda se u ekspresivnosti koja je prisutna u poeziji Vasiljeva, tog večno mladog princa srpske poezije, koji nije dočekao nijednu svoju knjigu.

Žiri u sastavu Radovan Vlahović, Đorđe Pisarev i Selimir Radulović, obrazlažući odluku u konkurenciji 62 naslova, istakao je da nagrađeni autori uspešno grade most između književnog nasleđa i novih poetika. Posebno je naglašena hrabrost u izrazu, kao i doslednost u razvijanju sopstvenog književnog glasa.

Dobitnici ovogodišnjeg priznanja svojim opusom potvrdili su da književnost i dalje ima moć da preispituje stvarnost, otvara važna pitanja i pomera granice jezika. Nagrada „Dušan Vasiljev“ tako utvrđuje svoj značaj u afirmaciji književnosti i podseća na trajnu vrednost umetnosti i njen neizbrisiv trag u društvu.