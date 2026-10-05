Dnevni horoskop za ponedeljak 5. oktobar: Bikovi se zaljubljuju do ušiju, Vagama posao cveta

Još jedan uzbudljiv astrološki dan je pred nama, a evo šta očekuje svaki horoskopski znak.
OVAN
LJUBAV: Moguće je da ćete se dopasti nekome ko je dosta mlađi od vas.
POSAO: Vodite više računa o izdacima i o svom budžetu.
ZDRAVLJE: Infekcija disajnih puteva.
BIK
LJUBAV: Danas ćete biti posebno osećajni i čulni, zbog čega će vam biti lako da se zaljubite.
POSAO: Stabilna situacija na planu karijere.
ZDRAVLJE: Odlično.
BLIZANCI
LJUBAV: Promene. Moguća je nova ljubav ili potreba da doživite nešto drugačije.
POSAO: Imaćete previše posla, ali sve ćete da postignete.
ZDRAVLJE: Solidno.
RAK
LJUBAV: Neko iz vaše prošlosti ponovo će ući u vaš život.
POSAO: Vaša poslovna situacija se polako popravlja, kao i vaša profesionalnost.
ZDRAVLJE: Solidno.
LAV
LJUBAV: Dobro slaganje u odnosu. Ako ste sami, možete upoznati nekoga s kim ćete ostvariti bliskost.
POSAO: Moraćete da radite na crno.
ZDRAVLJE: Osetljivi disajni putevi.
DEVICA
LJUBAV: Dan ne obećava previše, ipak, moguća je pozitivna komunikacija sa nekim ko vam se dopada.
POSAO: Sklopićete neki dogovor.
ZDRAVLJE: Stabilno.
VAGA
LJUBAV: Od danas ste u novoj pozitivnijoj fazi. Srećne okolnosti će vam pomoći da nađete ljubav.
POSAO: Pozitivan razvoj događaja.
ZDRAVLJE: Dobro.
ŠKORPIJA
LJUBAV: Danas ćete biti posebno lepi. Vaša privlačnost će vam pribaviti priliku za uživanje.
POSAO: Imaćete administrativnih problema.
ZDRAVLJE: Vrlo dobro.
STRELAC
LJUBAV: Imaćete prilike da budete u društvu osoba koje vas intrigiraju.
POSAO: Uspeh u radu sa inostranstvom ili u intelektualnom radu.
ZDRAVLJE: Slabije.
JARAC
LJUBAV: Danas nećete umeti da na pravi način pokažete svoje emocije.
POSAO: Bitno vam je da vaš rad ima neki širi društveni značaj.
ZDRAVLJE: Dobro.
VODOLIJA
LJUBAV: Trenutni položaj planeta će vam dodati izvesnu nehajnost, što će vas učiniti neodoljivim.
POSAO: Pazite da ne izgubite novac.
ZDRAVLJE: Stabilno.
RIBE
LJUBAV: Može vam se dopasti neko ko je daleko ili je na neki način nedostižan.
POSAO: Povećan obim posla, ali će vas to opteretiti.
ZDRAVLJE: Promenljivo.
Izvor: informer.rs