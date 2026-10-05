Dnevni horoskop za ponedeljak 5. oktobar: Bikovi se zaljubljuju do ušiju, Vagama posao cveta

Još jedan uzbudljiv astrološki dan je pred nama, a evo šta očekuje svaki horoskopski znak.

OVAN

LJUBAV: Moguće je da ćete se dopasti nekome ko je dosta mlađi od vas.

POSAO: Vodite više računa o izdacima i o svom budžetu.

ZDRAVLJE: Infekcija disajnih puteva.

BIK

LJUBAV: Danas ćete biti posebno osećajni i čulni, zbog čega će vam biti lako da se zaljubite.

POSAO: Stabilna situacija na planu karijere.

ZDRAVLJE: Odlično.

BLIZANCI

LJUBAV: Promene. Moguća je nova ljubav ili potreba da doživite nešto drugačije.

POSAO: Imaćete previše posla, ali sve ćete da postignete.

ZDRAVLJE: Solidno.

RAK

LJUBAV: Neko iz vaše prošlosti ponovo će ući u vaš život.

POSAO: Vaša poslovna situacija se polako popravlja, kao i vaša profesionalnost.

ZDRAVLJE: Solidno.

LAV

LJUBAV: Dobro slaganje u odnosu. Ako ste sami, možete upoznati nekoga s kim ćete ostvariti bliskost.

POSAO: Moraćete da radite na crno.

ZDRAVLJE: Osetljivi disajni putevi.

DEVICA

LJUBAV: Dan ne obećava previše, ipak, moguća je pozitivna komunikacija sa nekim ko vam se dopada.

POSAO: Sklopićete neki dogovor.

ZDRAVLJE: Stabilno.

VAGA

LJUBAV: Od danas ste u novoj pozitivnijoj fazi. Srećne okolnosti će vam pomoći da nađete ljubav.

POSAO: Pozitivan razvoj događaja.

ZDRAVLJE: Dobro.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Danas ćete biti posebno lepi. Vaša privlačnost će vam pribaviti priliku za uživanje.

POSAO: Imaćete administrativnih problema.

ZDRAVLJE: Vrlo dobro.

STRELAC

LJUBAV: Imaćete prilike da budete u društvu osoba koje vas intrigiraju.

POSAO: Uspeh u radu sa inostranstvom ili u intelektualnom radu.

ZDRAVLJE: Slabije.

JARAC

LJUBAV: Danas nećete umeti da na pravi način pokažete svoje emocije.

POSAO: Bitno vam je da vaš rad ima neki širi društveni značaj.

ZDRAVLJE: Dobro.

VODOLIJA

LJUBAV: Trenutni položaj planeta će vam dodati izvesnu nehajnost, što će vas učiniti neodoljivim.

POSAO: Pazite da ne izgubite novac.

ZDRAVLJE: Stabilno.

RIBE

LJUBAV: Može vam se dopasti neko ko je daleko ili je na neki način nedostižan.

POSAO: Povećan obim posla, ali će vas to opteretiti.

ZDRAVLJE: Promenljivo.

Izvor: informer.rs