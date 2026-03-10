Dodeljene subvencije majkama za kupovinu prve nekretnine

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević dodelila je 57 rešenja majkama koje su na februarskoj sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva u iznosu od najviše 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.

Bojana i Vladimir Marković, mladi bračni par, navodi da je procedura u postupku dobijanja subvencije države za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta vrlo jednostavna.

Majda Brončević i Milica Rakić ističu da je ova subvencija države omogućila njihovoj porodici stabilnu budućnost.

Obraćajući se majkama, ministarka za brigu o porodici i demografiju, Jelena Žarić Kovačević rekla je da je to jedan od najlepših povoda i najradosnijih događaja koji organizuje to Ministarstvo i da joj je drago što na svečanoj dodeli u Palati Srbija vidi toliko dece. Kako je rekla, odluka o proširenju porodice donosi i veliku radost, ali i odgovornost i da upravo zato država konkretno, pouzdano i dugoročno stoji iza te odluke da podrži roditeljstvo i smanji ekonomsku cenu podizanja dece.

Ministarka je dodala da za dečiji dodatak odlazi 18,3 odsto ukupnih izdvajanja za porodice, a da novi mehanizam – Alimentacioni fond sada koristi više od 660 mališana razvedenih roditelja za čije izdržavanje je iskorišćeno više od 21 miliona dinara.