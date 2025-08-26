Druga izložba pasa mešanaca „Stray Dog Show 2“ zakazana za 14. septembar

Druga izložba pasa mešanaca pod nazivom „Stray dog show 2“ okupiće ljubitelje životinja i njihove verne četvoronožne prijatelje na poligonu pored Prihvatilišta za pse u Kikindi. Ovaj događaj, zakazan za 14. septembar, donosi spoj zabave, druženja i korisnih informacija namenjenih svim vlasnicima pasa i onima koji razmišljaju o udomljavanju ljubimca. Organizator manifestacije, JP „Kikinda“, poziva sugrađane da prijave svoje pse do 5. septembra i time postanu deo jedinstvenog takmičenja na kojem će biti birani najlepši mešanci.

-„ Svi ljubitelji, odnosno vlasnici mešanaca, mogu da se prijave i učestvuju na izložbi, s tim što je uslov da psi budu čipovani i vakcinisani. Samim tim, promoviše se i da vlasnici, odnosno držaoci tih mešanaca, čipuju i vakcinišu svoje pse, što je u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja i Zakonom o veterinarstvu. Ovogodišnji program zamišljen je slično kao i prethodnih godina – defile u kojem vlasnici šetaju svoje kućne ljubimce, dok će žiri ocenjivati pse. Sa nama će biti i Konjički klub „Banat“, koji će posetioce izložbe upoznati sa svojim radom, a svi zainteresovani moći će da učestvuju i u jahanju konja. Tu će biti i plesna grupa „Dance N Soul“, koja će upriličiti ovaj defile, odnosno manifestaciju sa plesom i igrom, kako bi događaj izgledao još atraktivnije,” rekla nam je Tanja Savin, šefica službe zoohigijene JP ,,Kikinda”.