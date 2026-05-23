Duhovno sabranje u Kikindi za slavu grada-Letnjeg Svetog Nikolu

Slava grada Kikinde i hrama Svetog oca Nikole, praznik Prenosa moštiju Svetog Nikolaja u narodu poznatiji kao Letnji Sveti Nikola i ove godine protekla je u svečanoj atmosferi, uz litiju, sečenje slavskog kolača i izbor najbolje pogače. Kumovi slave ove godine bili su uspešni učenici i sportisti.

Zajedništvo. tradicija i vera u Kikindi najsvečaniji momenat prikazuju tokom slave grada, Letnjeg Svetog Nikole. Ovaj poseban dan spaja vekovnu istoriju koja je započela još 1769 godine, izgradnjom veličanstvenog hrama Svetog oca Nikolaja, sa energijom novih generacija koje ponosno čuvaju svoj identitet. Uz miris tamjana, zvuk crkvenih zvona, velika ikona Svetog Nikole obišla je centralne gradske ulice u dostojanstvenoj svečanoj litiji. Reka zajedništva, u kojoj koračaju i stari i mladi zaustavila se ispred Gradske kuće, u koju je uneta ikona. Kumovi slave su ponos grada, a ove godine su talentovani učenici i vrhunski sportisti: Helena Grujić, Staša Radak, Ilijana Lazičić, Dragana Gavrillović, Milan Panić i Aleksa Kockar.

Svečana sala Gradske kuć svake godine zamiriše na domaće ognjište zahvaljujući tradicionalnom izboru za najbolji slavski kolač. Vredne banatske domaćice utkaju sate truda, ljubavi i starih recepata, čuvajući kulinarsko nasleđe od baka. Prema oceni stručnog žirija, najbolji slavski kolač napravila je Marija Nakrajkućin.

U duhu velikog svetitelja, slava u Kikindi opominje na važnost solidarnosti, rasta i međusobnog poštovanja. Praznik je tradicionalno krunisan kulturnim darom za sve građane. U Narodnom pozorištu, sestre Gobović oplemenile su praznično veče i podsetile na lepotu naših korena.