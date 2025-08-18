EKSKLUZIVNO! DRUGA EPIZODA SERIJALA DOSIJE (EKS) KATEDRA U PRODUKCIJI CZDS

Centar za društvenu stabilnost predstavlja drugu epizodu dokumentarnog serijala „Dosije (eks) Katedra“ pod naslovom „Lavirint“, u kojoj se nastavlja raskrinkavanje zloupotreba pojedinih univerzitetskih profesora koji svoj položaj koriste za političke ciljeve.
U fokusu nove epizode nalazi se analiza političkog aktivizma vodećih aktera akademske zajednice. Posle prve epizode ovog serijala i prikaza delovanja rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića, bivše dekanke Filozofskog fakulteta u Nišu Natalije Jovanović i profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinka Gruhonjića, nova epizoda osvetljava ulogu univerzitetskih ličnosti bliskih evroatlantskim strankama.
Među njima su Radivoje Jovović iz Pokreta slobodnih građana, kao i Biljana Ðorđević iz Zeleno-levog fronta i Bojan Pajtić iz Demokratske stranke.
Autori serijala najavljuju da će gledaoci saznati više o „zaveri agenata stranog interesa na srpskim univerzitetima“ i načinima na koje se akademska autonomija koristi za sprovođenje političkih agendi.
Epizoda “Lavirint“ biće emitovana u ponedeljak u 19.00 časova na televiziji Prva i u 22.15 na televiziji B92.
Izvor: nsuzivo.rs