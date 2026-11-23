Karate klub „Feniks“ osvojio je drugo mesto u generalnom plasmanu na međunarodnom turniru „Panter Open“ u Kaću, na kojem je nastupilo 27 klubova.

U Kaću su zlatne medalje osvojili Nikola Skakić, Filip Adamov i Mia Vašalić, koja je dva puta bila najbolja. Zlato je pripalo i Ognjenu Kamenoviću u juniorskim borbama. Srebrnim odličjima okitili su se Anđela Milin, Nađa Gavrančić, Uroš Popović i Marina Rofa, dok su bronzu osvojili Tijana Lelik, Nataša Tatić, Veljko Miljković, Matej Vasić, Strahinja Tešin, Aron Sabo, Milica Stanišić, Tara Majstorović i Ognjen Kamenović.

Uspešne su bile i ekipne selekcije. Ekipa poletaraca u katama osvojila je prvo, a poletarke treće mesto.

Na međunarodnom turniru u Doboju, na kojem su učestvovala 45 kluba iz četiri zemlje, Selena Kličić ostvarila je odličan rezultat. U kategoriji nada u borbama osvojila je dve zlatne medalje, u kategorijama do 44 i do 49 kilograma.