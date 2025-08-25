Nikolina Sinđelić, aktivistkinja Narodnog pokreta Srbije i nekadašnja učesnica protesta „1 od 5 miliona“, već je jednom tvrdila da je bila žrtva policije – 3. jula objavila je na Fejsbuku da ju je inspektor fizički napao i bacio joj telefon. U oktobru prošle godine boravila je u Nemačkoj, gde je u organizaciji Soroševih zapadnih fondacija prošla obuku iz oblasti kriznog komuniciranja i javnog nastupa. Nakon protesta 14. avgusta u Beogradu, ponovo iznosi optužbe – ovog puta za fizičko i seksualno nasilje tokom privođenja.

Studentkinja Nikolina Sinđelić optužila je Marka Krička, komandanta Jedinice za obezbeđenje posebnih ličnosti i objekata, za fizičko i seksualno zlostavljanje tokom privođenja na protestima 14. avgusta u Beogradu.

Međutim, u ovoj uznemirujućoj priči pojavljuje se niz nejasnoća koje bude sumnju — pre svega u vezi sa vremenom i redosledom događaja.

Naime, iako tvrdi da je brutalno pretučena: „šamaranje, modrice, glava o zid“, Nikolina se već sutradan, 15. avgusta, pojavila u jednom okupacionom mediju, gde je iznela teške optužbe.

(FOTO) DRUGI PUT, SLIČNA PRIČA! Nikolina Sinđelić optužila policiju za zlostavljanje – ali jedan datum javnosti ne da mira | NS Uživo

Iako je tokom gostovanja na jednom okupacionom mediju izjavila da će “najverovatnije već danas otići na pregled”, Sinđelić se lekarima ipak obratila tek četiri dana kasnije.

Nikolina kod lekara odlazi tek 18. avgusta.

– Danas sam bila u Zavodu za sudsku medicinu, gde su mi veštaci dokumentovali sve vidljive povrede. U pitanju su modrice na nogama, ali i po glavi, jer me je Kričak šamarao – izjavila je Sinđelić za jedan okupacioni medij.

Ko je zapravo Nikolina Sinđelić?

Prema dostupnim informacijama, Nikolina nije nepoznata aktivistkinja. Sindelić je inače članica Narodnog pokreta Srbije, stranke u kojoj su Miroslav Aleksić i Borislav Novaković na čelnim pozicijama, a ranije je bila aktivna i u protestima „1 od 5 miliona“.

Samo mesec dana pre pada nadstrešnice, boravila je u Nemačkoj, gde je u organizaciji Soroševih zapadnih fondacija učestvovala na obuci sa aktivistima iz više zemalja.

Tamo je, kako se navodi, trenirala tehnike uličnog otpora, kriznog komuniciranja i nastupa u vanrednim situacijama.

Ovo, međutim, nije prvi put da se Nikolina Sindelić pojavljuje u sličnom kontekstu.

Kako prenosi Vaseljenska, još 3. jula ove godine ona je na svom Fejsbuk profilu objavila da je navodno bila meta policijske brutalnosti. U toj objavi optužila je inspektora da ju je tukao, oteo joj mobilni telefon i bacio ga.

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u subotu da će služba unutrašnje kontrole MUP-a ispitati kako je policija postupala prema studentkinji Nikolini Sinđelić.

-Molim sve medije da pokažu veće poštovanje prema toj gospođici, dama je, i postoji služba unutrašnje kontrole koja će sve da ispita, da li je bilo kakvih nepravilnosti, i to će biti svakom jasno i postojaće princip odgovornosti. A ako ne, nastaviće da rade normalno kao i do sada — časno, odgovorno i pošteno, rekao je Vučić tokom šetnje sa građanima protiv blokada u Ubu, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše tvrdnje o postupanju policije prema studentkinji Nikolini Sinđelić.

