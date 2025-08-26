27 августа, 2025
(FOTO) PAKAO SA FILOZOFSKOG FAKULTETA! Crni sanduk sa krstom, gomile smeća i ispisani zidovi! Da li može morbidnije?

Miroslava Obadić03 mins
Foto: Screenshot
Nakon što je jutros dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Milivoj Alanović, zajedno sa grupom profesora ušao u zgradu i promenio bravu, unutrašnja blokada je faktički okončana — ali prizori koji su ih sačekali unutra šokirali su prisutne.
Foto: Screenshot

Zatečeno stanje prostorija fakulteta može opisati kao potpun haos. U učionicama i hodnicima ostali su nered, prljavština, tragovi boravka i nebrige, kao i vidljiva fizička oštećenja nameštaja i opreme.

Foto: Screenshot

Posebno uznemirujuće delovala je simbolika kojom su se blokaderi služili tokom višemesečne okupacije zgrade.

Foto: Screenshot

Na više mesta uočene su makete sanduka i drugi predmeti koji ostavljaju snažan morbidan i gotovo sektaški utisak – potpuno neprimeren akademskom prostoru i vrednostima koje bi univerzitet trebalo da neguje.

Foto: Screenshot

Podsećamo da je tokom blokade na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu evidentno bilo prisutno leglo zaraze, o čemu svedoče i video-snimci na kojima se vidi kako se po prostoru u kome su boravili blokaderi kreću životinje.

Slična situacija zabeležena je i na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde su kamere snimile pacove kako se hrane iz zaliha koje su studenti nagomilali unutar zgrade.

Ovi prizori dodatno podstiču zabrinutost za higijenske uslove i bezbednost u obrazovnim ustanovama koje su bile pod blokadom, kao i za posledice koje ovakvi potezi ostavljaju po akademsku zajednicu i infrastrukturu fakulteta.

Galeriju možete pogledati ispod.

Foto: Screenshot
Foto: Screenshot
Foto: Screenshot

Izvor: nsuzivo.rs

