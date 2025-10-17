Fudbaleri OFK Kikinde čekaju Veternik, ŽAK lovi nove bodove u gostima kod Podrgmeča

U predstojećoj utakmici 10. kola Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde sutra će na Gradskom stadionu dočekati ekipu Veternika. Nakon niza neubedljivih rezultata, Kikindjani se nalaze pri dnu tabele, što dodatno komplikuje situaciju u klubu i stavlja pritisak na igrače i stručni štab. Sutra će biti prilika za „crveno bele“ da prekinu negativan niz i osvoje bodove pred domaćom publikom, koja i dalje veruje u oporavak tima.

U komšijskom derbiju 10. kola Vojvođanske fudbalske lige istok očekuje nas prava fudbalska poslastica. Sloboda u Novim Kozarcima spremno dočekuje Crvenu zvezdu iz Ruskog Sela, tim koji je poznat po borbenoj igri i nepredvidivim rezultatima. Navijači obe ekipe već nestrpljivo planiraju dolazak na tribine, jer se očekuje prava takmičarska atmosfera i borba za svaki centimetar terena. Ekipa Kozare iz Banatskog Velikog Sela putuje u Čestereg, gde će odmeriti snage sa domaćim Napretkom. Biće to susret u kojem će obe ekipe želeti da pokažu karakter i osvoje vredne bodove, a ljubitelji fudbala mogu očekivati uzbudljive trenutke i borbu do poslednjeg minuta.

Prelazimo i na najave utakmica u Područnoj fudbalskoj ligi Zrenjanin. U desetom kolu, Delija u Mokrinu dočekuje Mladost iz Banatskog Despotovca, a prednost domaćeg terena dobiće I nakovački Polet u duelu sa Jedinstvom iz Novog Bečeja kao I Napredak iz Banatske Topole u duelu sa Borcem iz Aleksandrova. Vojvodina iz Bašaida ukrstiće koplja sa Omladincem u Ravnom Topolovcu. Utakmice u ovom rangu takmičenja počinju od 14 sati I 30 minuta, dok su u ostalim rangovima zakazane za 15 sati.

U devetom kolu Međuopštnske lige Kikinda-Žitište aktuelni lideri na tabeli I favoriti za ulazak u viši rang takmičenja fudbaleri ŽAK-a putuju u Žitište gde će odmeriti snage sa domaćim Podrgmečom. Borac iz Iđoša će kod Olimpije u Tordu. U šestom kolu Arkus Super rukometne lige, Kikinda Grindeks putuje u Vranje. Nakon startnog poraza u trećem odbojkaškom rangu, tim Severnog Banata u drugom kolu gostuju Stražilovu u Sremskim Karlovcima. U drugom kolu Druge muške regionalne košarkaške lige, tim Velike Kikinde sutra od 20 sati dočekuju Beočin.