Fudbaleri OFK Kikinde dočekuju Naftagas iz Elemira, a Grindeksovci otvaraju sezonu Arkus Super lige u Kragujevcu

U petom kolu Srpske lige Vojvodina, pred fudbalerima OFK Kikinde stoji novi izazov. Na domaćem terenu sutra od 16 sati ugostiće ekipu Naftagasa iz Elemira. Biće to prilika da se pred svojim navijačima pokažu u boljem svetlu i pokušaju da poprave utisak iz prethodnih mečeva, gde rezultati i igra nisu uvek bili na očekivanom nivou. Kikinđani su svesni da ih čeka tvrd protivnik, tim koji zna da igra organizovano i koristi svaku grešku rivala. Upravo zato stručni štab naglašava da je potrebna veća koncentracija i odgovornija igra nego u ranijim kolima, kako bi bodovi ostali kod kuće.

U petom kolu Vojvođanske fudbalske lige „Istok“ ljubitelje fudbala očekuje zanimljiv vikend sa nekoliko mečeva koji mogu doneti pomeranja na tabeli. Kozara iz Banatskog Velikog Sela dočekuje ekipu Dolova i pred svojim navijačima pokušaće da upiše nova tri boda. Domaći veruju u snagu kolektiva i žele da nastave seriju dobrih rezultata, dok gosti dolaze motivisani da iznenade i pokažu da nisu slučajno među konkurentima za sredinu tabele. Komšijska Sloboda iz Novih Kozaraca putuje u Perlez gde ih čeka duel sa ekipom Vojvodine 1928. Biće to tvrda utakmica u kojoj će gosti pokušati da nadigraju domaćina i vrate se sa bodovima koji bi im značili u nastavku prvenstva. Na drugoj strani, Ruskoselska Crvena zvezda gostuje Jedinstvu u Vlajkovcu. Očekuje ih ozbiljan izazov, jer domaći teren uvek nosi prednost, ali crveno-beli najavljuju borbenu igru i žele da pokažu da mogu da se nose sa svima u ligi.