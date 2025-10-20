Fudbaleri OFK Kikinde izborili remi sa Veternikom, ŽAK učvrstio lidersku poziciju

U meču 10. kola Srpske lige Vojvodina, OFK Kikinda i Veternik podelili su bodove na stadionu u Velikom parku. Domaći su poveli početkom drugog poluvremena, kada je Lekaj u 52. minutu zatresao mrežu gostiju. Prednost Kikinđana nije dugo trajala – Krstveski je u 69. minutu poravnao rezultat, a ispostavilo se da je to bio i konačan ishod susreta.

Fudbaleri Slobode pokazali su nadmoć u komšijskom derbiju 10. kola Vojvođanske fudbalske lige istok, savladavši ekipu Crvene zvezde iz Ruskog Sela sa 4:1 na svom terenu u Novim Kozarcima. Dva gola postigao je Galić, dok su se u listu strelaca upisali i Terzin i Vrbački, potvrdivši odličnu formu domaćina. S druge strane, fudbaleri velikoselske Kozare nisu imali sreće na gostovanju Napretku u Česteregu, gde su poraženi minimalnim rezultatom.

Deseto kolo Područne fudbalske lige Zrenjanin donelo je uzbudljive mečeve i neizvesne završnice. Mokrinski Delija podelio je bodove sa gostujućom Mladosti iz Banatskog Despotovca – 3:3! Strelci za domaće bili su Markov, Ćorić i Ladičorbić, dok su gosti izjednačavali u ključnim momentima. Nakovački Polet slavio je protiv Jedinstva iz Novog Bečeja sa 4:2, a junaci meča bili su Đukić, Nešić dva puta i Kočiš, koji su svojim golovima osigurali pobedu domaćina. U Banatskoj Topoli, Napredak je ubedljivo savladao Borac iz Aleksandrova sa 3:0. Rankov, Jelača i Marić su bili strelci i nosioci trijumfa domaćina. Sa druge strane, Bašaidska Vojvodina nije uspela da se suprotstavi domaćinu i poražena je kod Omladinca u Ravnom Topolovcu sa 2:0.