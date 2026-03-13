Fudbaleri OFK Kikinde na Gradskom stadionu dočekuju Jedinstvo iz Stare Pazove

U okviru 17. kola Srpske lige Vojvodina, fudbalere OFK Kikinde očekuje novi prvenstveni izazov pred domaćom publikom. Na Gradskom stadionu u Kikindi ugostiće sastav Jedinstva iz Stare Pazove, a meč je zakazan za 14 časova i 30 minuta. Kikinđani će imati priliku da uz podršku sa tribina pokušaju da osvoje nove bodove i nastave borbu za što bolji plasman na tabeli, dok gosti iz Stare Pazove dolaze sa željom da pomrse račune domaćinu i odnesu pozitivan rezultat sa gostovanja.

U nastavku takmičenja Vojvođanske fudbalske lige istok, očekuje nas zanimljiv komšijski derbi u kom će Kozara u Banatskom Velikom Selu dočekati Crvenu zvezdu iz Ruskog Sela. Novokozaračka Sloboda gostuje Poletu u Idvoru. Vikend utakmice i u ovom rangu takmičenja na programu su od 14 sati i 30 minuta.