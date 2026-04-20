Fudbaleri OFK Kikinde poraženi pred domaćom publikom, žuti mravi slavili na Vašarištu

Fudbaleri OFK Kikinde nastavili su takmičenje u Srpskoj ligi Vojvodina novim porazom, pošto su poraženi pred domaćom publikom od gostiju iz Inđije. Duel protiv ekipe iz samog vrha tabele pokazao je razliku u formi i kvalitetu, s obzirom na to da je Železničar trenutno drugoplasirani sastav prvenstva. Domaći tim je od samog početka nametnuo ritam i kontrolu igre, koristeći terensku inicijativu da stvori konkretnije prilike pred golom Kikinđana. OFK Kikinda je pokušavala da parira kroz čvršću igru u sredini terena i organizovanu defanzivu, ali je pritisak rivala tokom meča ipak urodio plodom.

Golovima crveno belih, Laništanina i Vojvodića u Ruskom Selu, pao je lider na tabeli, ekipa zrenjaninske Gradnulice. Glogonj je slavio na svom terenu nad novokozaračkom Slobodom. Ništa bolje nije prošla ni velikoselska Kozara u Žitištu kod domaćeg Begeja.

Vojvodina u Bašaidu pobedila je mokrinskog Deliju u 23. kolu PFL Zrenjanin. Nakovački Polet pokupio je plen u Aleksandrovu, a Napredak iz Banatske Topole kod zrenjaninskog Banata.