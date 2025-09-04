Grad pomaže poljoprivrednicima kroz 13 mera podrške sa 13 miliona dinara

Podrška poljoprivrednicima jedna je od prioritetnih oblasti u razvoju Kikinde pa je tako grad ove godine izdvojio značajna sredstva za taj segment. Ukupno 13 miliona dinara namenjeno je direktnoj pomoći proizvođačima, kroz različite mere koje obuhvataju širok spektar potreba ali i izazova sa kojima se suočavaju oni koji žive od poljoprivrede.

-„ Javni poziv raspisan je 10. jula, a do danas je utrošeno preko 12 miliona dinara za više od 300 podnetih zahteva. Sam program obuhvatio je mere u oblasti stočarstva, ratarstva, voćarstva, povrtarstva, a ono što je najinteresantnije ove godine jesu mere za mlade. Oko 30 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava za mlade, kako u Kikindi, tako i u okolnim selima, ostvarilo je preko 4 miliona dinara ukupnog podsticaja u okviru ove mere, sa 50 odsto povraćaja i maksimalnim iznosom od 300.000 dinara investicije, koju grad subvencioniše za mlade. Mere za mlade sprovedene su na zahtev poljoprivrednika ne samo u selima, kao što je to bilo prethodnih godina, već se odnose i na mlade sa gazdinstvom i stanovanjem u Kikindi. Takođe, vrlo interesantna mera je bušenje bunara i uvođenje sistema navodnjavanja „kap po kap“, kao i standardne mere u oblasti stočarstva. Pored toga, tu su mere za kupovinu opreme za proizvodnju vina i rakije, zatim osiguranje, kao i podrška udruženjima. Posebno je interesantna mera za razvoj udruženja koja u svom statutu imaju oblast poljoprivrede – ona ne samo da promoviše nove ideje, već i pomaže lokalnoj samoupravi i nadležnom sekretarijatu da sve te ideje budu što bolje realizovane na našoj teritoriji,” istakla je Miroslava Narančić sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU Kikinda.

Osim finansijske pomoći, ovakve mere imaju za cilj da ojačaju konkurentnost lokalne poljoprivrede, podstaknu nove ideje i obezbede sigurnije uslove za razvoj poljoprivrednih gazdinstava. Očekuje se da će ovakvi programi podrške doneti dugoročne rezultate, kako kroz povećanje proizvodnjue, tako i kroz bolji kvalitet života mladih na teritoriji Kikinde.