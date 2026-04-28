Grad stipendira 26 sportista na putu do svetskih uspeha

Dodela sportskih stipendija za 26 mladih takmičara u Kikindi još jednom je potvrdila opredeljenje da se talenti prepoznaju i podrže na vreme, kako bi njihov razvoj bio kontinuiran i kvalitetan. Reč je o perspektivnim sportistima koji su već ostvarili zapažene rezultate u svojim disciplinama, a kroz ovu vrstu finansijske pomoći dobijaju dodatnu sigurnost i motivaciju da nastave sa treninzima i takmičenjima na višem nivou. Plivač „Velike Kikinde” Aleksa Kockar plivanjem se bavi 13 godina, a kaže da mu ovakav vid podrške mnogo znači.
-„ Važno je da se naš grad vidi i da se prepoznaje trud koji ulažemo. Decu koja treniraju treba stalno motivisati da nastave da se bave sportom i da teže što višem nivou,” rekao nam je Aleksa.
Ema Cvejin, takmičarka Streljačke družine Kikinda veruje da će stići i do Olimpijade. Ipak svesna je da je za to potrebno vreme, trud, dosta ulaganja ali i odricanja.
-„ Daću sve od sebe da treniram još više i da ne odustanem. San mi je nastup na Olimpijskim igrama, kao i osvajanje medalja na evropskim takmičenjima,” rekla nam je Ema.
Ovogodišnji konkurs uveden je sa važnim unapređenjem – takmičari su svrstani u kategorije, pa visina stipendije direktno prati njihove ostvarene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Oni najuspešniji ostvaruju pravo na izdašniju finansijsku podršku, u skladu sa postignutim nivoom uspeha.
-„ Oni koji postižu najviše rezultate moraju i da budu najviše nagrađeni, ali to ne umanjuje značaj nijednog sportiste – svi ste vi deo jedne velike sportske porodice. Grad će uvek stajati iza vas, bez obzira na to kojim se sportom bavite“, istakao je ovim povodom gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.
Ulaganje u sportsku omladinu ne donosi korist samo pojedincima, već i široj zajednici, jer uspešni sportisti postaju najbolji ambasadori svog grada. Kontinuirana podrška mladim talentima tako ostaje jedan od važnih koraka ka stvaranju stabilne i uspešne sportske budućnosti.
-„ Mnogo nam je važnije da što veći broj dece bude uključen u sport, da se udalje od loših navika i previše vremena provedenog pred ekranima. Time stvaramo zdravije okruženje u celini. Kikinda će i dalje biti grad sporta, mesto gde svako dete sa talentom ima priliku da napreduje“, rekla je Jelena Čudanov, predsednica Sportskog saveza grada Kikinde.