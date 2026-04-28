Grad stipendira 26 sportista na putu do svetskih uspeha

Dodela sportskih stipendija za 26 mladih takmičara u Kikindi još jednom je potvrdila opredeljenje da se talenti prepoznaju i podrže na vreme, kako bi njihov razvoj bio kontinuiran i kvalitetan. Reč je o perspektivnim sportistima koji su već ostvarili zapažene rezultate u svojim disciplinama, a kroz ovu vrstu finansijske pomoći dobijaju dodatnu sigurnost i motivaciju da nastave sa treninzima i takmičenjima na višem nivou. Plivač „Velike Kikinde” Aleksa Kockar plivanjem se bavi 13 godina, a kaže da mu ovakav vid podrške mnogo znači.

-„ Važno je da se naš grad vidi i da se prepoznaje trud koji ulažemo. Decu koja treniraju treba stalno motivisati da nastave da se bave sportom i da teže što višem nivou,” rekao nam je Aleksa.

Ema Cvejin, takmičarka Streljačke družine Kikinda veruje da će stići i do Olimpijade. Ipak svesna je da je za to potrebno vreme, trud, dosta ulaganja ali i odricanja.

-„ Daću sve od sebe da treniram još više i da ne odustanem. San mi je nastup na Olimpijskim igrama, kao i osvajanje medalja na evropskim takmičenjima,” rekla nam je Ema.

Ovogodišnji konkurs uveden je sa važnim unapređenjem – takmičari su svrstani u kategorije, pa visina stipendije direktno prati njihove ostvarene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Oni najuspešniji ostvaruju pravo na izdašniju finansijsku podršku, u skladu sa postignutim nivoom uspeha.

-„ Oni koji postižu najviše rezultate moraju i da budu najviše nagrađeni, ali to ne umanjuje značaj nijednog sportiste – svi ste vi deo jedne velike sportske porodice. Grad će uvek stajati iza vas, bez obzira na to kojim se sportom bavite“, istakao je ovim povodom gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.