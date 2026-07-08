Građani od petka mogu anonimno da prijave sumnje na zloupotrebe funkcionera

Nova platforma „Ko si bre ti“, najavljena kao alat za anonimno prijavljivanje mogućih nepravilnosti u radu funkcionera na lokalnom i republičkom nivou, počinje sa radom u petak, 10. jula, na adresi www.kosibreti.rs.

Sistem je osmišljen tako da građanima omogući da ukažu na sumnje u korupciju, zloupotrebe i druge postupke od javnog interesa, uz poseban fokus na zaštitu identiteta prijavilaca.

Korisnici neće morati da se registruju niti da ostavljaju lične podatke prilikom podnošenja prijave. Platforma ne beleži IP adrese niti prikuplja informacije koje bi mogle da dovedu do otkrivanja identiteta osobe koja je prijavila određeni slučaj.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio da bi portal trebalo da bude završen do kraja nedelje, navodeći da je izrada sistema tehnički složenija nego što je prvobitno očekivao.

On je ocenio da će ova platforma predstavljati dodatni vid kontrole rada predstavnika vlasti, kao i mogućnost da se greške prepoznaju i ispravljaju, što je, kako je naveo, važno za očuvanje poverenja građana.

Prema dostupnim informacijama, platforma je zasnovana na GlobaLeaks tehnologiji, međunarodno priznatom rešenju za bezbedno i anonimno prijavljivanje nepravilnosti. Ovaj sistem koristi se u različitim institucijama, javnim službama i organizacijama u više evropskih zemalja.

Kriptovana arhitektura platforme omogućava visok nivo poverljivosti i zaštite podataka, zbog čega se GlobaLeaks primenjuje u antikorupcijskim telima, državnim institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Rešenje je prepoznato i preporučeno od strane Evropske komisije kao jedan od modela za uspostavljanje sigurnih kanala za prijavljivanje nepravilnosti.