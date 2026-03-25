Helena Grujić, šampionka je državne smotre srednjoškolaca iz fizike

Izuzetno priznanje na državnom nivou potvrdilo je kvalitet rada i posvećenost mlade Kikindanke Helene Grujić, koja je osvojila prvo mesto i zlatnu medalju na Državnoj smotri istraživačkih radova srednjoškolaca. Kao učenica trećeg razreda prirodno-matematičkog smera, Helena se izdvojila samostalnim naučno-istraživačkim radom iz oblasti fizike Projektovanje Frenelovih sočiva čime je pokazala zavidan nivo znanja, ali i istraživačkog pristupa. Sada se sprema za Međunarodno takmičenje u Indiji 19. aprila.

-„ Suština mog rada bila je da dizajniram i simuliram Frenelova sočiva i njihove imitacije, da ih uporedim, istaknem prednosti i mane, i na kraju dođem do najefikasnijeg sočiva za praktičnu primenu. Ovu temu sam odabrala jer me optika oduvek fascinirala. S obzirom na to da nosim naočare, želela sam da istražim nešto što koristim u svakodnevnom životu, a pritom ova sočiva imaju široku primenu. Jako sam dugo radila na ovom projektu i drago mi je što je trud nagrađen,” izjavila je Helena.

Gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan, u prisustvu člana Gradskog veća Tihomira Farkaša, upriličio je prijem za Helenu u svom kabinetu, gde su joj uručeni prigodni pokloni i upućene čestitke na postignutom uspehu, uz želje za mnogo sreće i još značajnih rezultata u daljem školovanju i usavršavanju.

– „ Helenin izuzetan uspeh predstavlja ponos za naš grad, pa smo želeli da je lično pozdravimo i podržimo. Grad Kikinda će joj omogućiti finansijsku pomoć za put u Indiju i učešće na svetskom takmičenju. Želimo joj da postigne što bolje rezultate i da se vrati sa novim priznanjima koja će obradovati sve nas“, rekao je gradonačelnik Mladen Bogdan.