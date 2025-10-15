I u Kikindi obeležen Međunarodni dan belog štapa

Svetski dan belog štapa pruža priliku da se društvo podseti koliko je važno obezbediti jednaku dostupnost i sigurnost za slepe i slabovide osobe. Tim povodom, članovi kikindske Organizacije slepih „Severni Banat“ prošetali su gradskim trgom sa porukom da pristupačnost i razumevanje čine život sigurnijim i lakšim za sve.
-„ Danas, 15. oktobra, obeležavamo Međunarodni dan belog štapa. Naime, ovaj datum ustanovljen je 1964. godine u Americi. Američki senat je predložio da se slepe i slabovide osobe na neki način obeleže u svrhu da budu vidljivije i uočljivije u saobraćaju i uopšte u javnim prostorima u kojima se kreću. Tako je 15. oktobra tadašnji predsednik Amerike proglasio 15. oktobar za Dan belog štapa, kako bi taj štap bio bele boje, a osobe koje ga koriste uočljivije. Do danas, beli štap je izuzetno važno pomagalo za slepe osobe. Beli štap za nas ima i važnu simboliku – slobodu, samostalnost i nezavisnost. Osoba oštećenog vida uz pomoć belog štapa je slobodna, više nije ograničena na kućni prostor ili uske prostore, već može slobodno da se kreće gde god poželi i ima potrebu. Samim tim, osoba može da obavi mnoge stvari bez velike pomoći drugih, ostvarujući samostalnost i nezavisnost,” izjavila je Jagoda Nakrajkućin, predsednica organizacije slepih „Severni Banat”.
Obeležavanje 15. oktobra šalje jasnu poruku: podrška i inkluzija nisu opcija, već pravo, a društvo ima odgovornost da stvori uslove za sigurno i nezavisno kretanje svih svojih članova.
-„ Na ovaj dan promovišu se dostignuća slepih i slabovidih ljudi u oblasti stvaralaštva i obrazovanja a sve u cilju suzbijanja predrasuda koje nažalost još uvek postoje. Takođe predstavljaju se ljudi koji su visokoobrazovni i imaju visoke rezultate. Beli štap i tim ljudima u velikoj meri pomaže, jer je to sredstvo koje omogućava gotovo potpunu integraciju ljudi u sredinu kojoj žive pa i šire jer čini čoveka nezavisnim i spsobnim da se kreće ne samo u svojoj okolini nego i šire, gde god poželi,” dodala je Nakrajkućin.
Organizacija slepih „Severni Banat“ okuplja oko 150 aktivnih članova. Među njima trenutno nema dece niti nezaposlenih osoba. Deo članova je imao priliku da putem javnih radova stekne radni staž neophodan za odlazak u penziju. Organizacija sprovodi različite edukacije i radionice, psihosocijalnu podršku, kao i obuku za samostalno kretanje uz pomoć belog štapa. Ove aktivnosti pokazale su se izuzetno korisnim za članove sa oštećenjem vida, jer im omogućavaju veću samostalnost i sigurnost u svakodnevnom životu.