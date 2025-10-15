I u Kikindi obeležen Međunarodni dan belog štapa

Svetski dan belog štapa pruža priliku da se društvo podseti koliko je važno obezbediti jednaku dostupnost i sigurnost za slepe i slabovide osobe. Tim povodom, članovi kikindske Organizacije slepih „Severni Banat“ prošetali su gradskim trgom sa porukom da pristupačnost i razumevanje čine život sigurnijim i lakšim za sve.

-„ Danas, 15. oktobra, obeležavamo Međunarodni dan belog štapa. Naime, ovaj datum ustanovljen je 1964. godine u Americi. Američki senat je predložio da se slepe i slabovide osobe na neki način obeleže u svrhu da budu vidljivije i uočljivije u saobraćaju i uopšte u javnim prostorima u kojima se kreću. Tako je 15. oktobra tadašnji predsednik Amerike proglasio 15. oktobar za Dan belog štapa, kako bi taj štap bio bele boje, a osobe koje ga koriste uočljivije. Do danas, beli štap je izuzetno važno pomagalo za slepe osobe. Beli štap za nas ima i važnu simboliku – slobodu, samostalnost i nezavisnost. Osoba oštećenog vida uz pomoć belog štapa je slobodna, više nije ograničena na kućni prostor ili uske prostore, već može slobodno da se kreće gde god poželi i ima potrebu. Samim tim, osoba može da obavi mnoge stvari bez velike pomoći drugih, ostvarujući samostalnost i nezavisnost,” izjavila je Jagoda Nakrajkućin, predsednica organizacije slepih „Severni Banat”.

Obeležavanje 15. oktobra šalje jasnu poruku: podrška i inkluzija nisu opcija, već pravo, a društvo ima odgovornost da stvori uslove za sigurno i nezavisno kretanje svih svojih članova. -„ Na ovaj dan promovišu se dostignuća slepih i slabovidih ljudi u oblasti stvaralaštva i obrazovanja a sve u cilju suzbijanja predrasuda koje nažalost još uvek postoje. Takođe predstavljaju se ljudi koji su visokoobrazovni i imaju visoke rezultate. Beli štap i tim ljudima u velikoj meri pomaže, jer je to sredstvo koje omogućava gotovo potpunu integraciju ljudi u sredinu kojoj žive pa i šire jer čini čoveka nezavisnim i spsobnim da se kreće ne samo u svojoj okolini nego i šire, gde god poželi,” dodala je Nakrajkućin.