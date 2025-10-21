Interesovanje turskih privrednika za ulaganja u Vojvodinu na visokom nivou

Zainteresovanost turskih privrednika za ulaganja u Vojvodinu je na visokom nivou, naročito u oblasti železničke infrastrukture, saobraćaja, a interesovanje su pokazali i za potencijale industrijskih zona, rekla je predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, koja sa predsednikom Privredne komore Vojvodine, Vladimirom Gakom, boravi u dvodnevnoj radnoj poseti Istanbulu, u Republici Turskoj. Tom prilikom potpisan je Sporazum o saradnji dve Privredne komore, Istanbula i Vojvodine.

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak borave u dvodnevnoj radnoj poseti Istanbulu, u Republici Turskoj, gde su se sastali sa predsednikom Privredne komore Istanbula Šekibom Avdagićem i turskim privrednicima, kojima su predstavljeni privredni i investicioni potencijali AP Vojvodine. Na inicijativu Gojkovićeve, potpisan je Sporazum o saradnji između Privredne komore Vojvodine i Privredne komore Istanbula, koje su organizovale Forum.

Gojkovićeva je dodala da postoji interesovanje za ulaganja i u oblastima obrazovanja, turizma i hotelijerstva. Prilikom obraćanja turskom privrednicima, kako je rekla, predstavila je veliki ekonomski napredak Srbije u prethodnoj deceniji, kao i potencijale i moogućnosti koje nudi Vojvodina za saradnju.

Kompanije sa turskim kapitalom koje posluju u AP Vojvodini najviše u ovom trenutku ulažu u sektor prerađivačke i građevinske industrije, industrije reciklaže i trgovine. Predsednik Privredne komore Vojvodine, Vladimir Gak, ocenio je da je zainteresovanost turskih privrednika za ulaganja u Vojvodinu na visokom nivou.

Predsednik Privredne komore Instanbula, Šekib Avdagić, izrazio je nadu da će razgovori doprineti stvaranju novih investicija turskih privrednika na teritoriji AP Vojvodine.

Događaju je prisustvovao savetnik predsednice Pokrajinske vlade Darko Bulješević i generalni konzul Republike Srbije u Istanbulu Aleksandar Marjanović.