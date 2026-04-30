JP ,,Kikinda” servis za 1. maj

Javno preduzeće „Kikinda“ tokom prvomajskih praznika poslovaće po izmenjenom režimu rada. Neradni dani su petak, 1. maj, i subota, 2. maj. U navedenom periodu neće se naplaćivati parkiranja u zoniranim delovima grada.

Gradska pijaca u Kikindi radiće po uobičajenom rasporedu, bez izmena, dok blagajna na pijaci neće raditi tokom prazničnih dana.

Na Centralnom (Mokrinskom) groblju sahranjivanje se neće obavljati u petak, 1. maja.

Službe vodovoda i kanalizacije organizovaće neprekidno dežurstvo u toku prazničnih dana, u trajanju od 24 časa.

Prijava kvarova i dobijanje informacija mogući su putem Pozivnog centra na broj 062/88-44-888.