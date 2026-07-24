Jubilarni 25. Etno kamp u Kikindi spojio tradiciju, istraživanje i mlade stručnjake

Dvadeset peti Etno kamp Akademskog društva za negovanje muzike „Gusle“ okupio je u Kikindi studente etnomuzikologije i etnokoreologije iz Beograda, Novog Sada i Banje Luke, kao i učenike srednjih muzičkih škola.

Kroz pevačke, igračke i stručne radionice učesnici stiču praktična znanja o terenskom radu, arhiviranju i obradi tradicionalne građe.

Za Jasnu Vučetić sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu ovo je prvo učešće na kampu.

—„ Meni je prvi put, ali uživam. Ima raznih igračkih, pevačkih i drugih radionica, koje su izuzetno interesantne i bogate“, navela je Vučetić.



Andrija Ruža sa Akademije umjetnosti u Banjoj Luci istakao je da je na kampu stekao nova znanja iz oblasti terenskog rada i arhiviranja, dok je poseban utisak na njega ostavila radionica sa gostima iz Turske.



Milorad Mirčić iz Folklornog ansambla „Vila“ naglasio je značaj arhive nastale tokom četvrt veka rada kampa, koja je dostupna studentima i istraživačima.



Prema rečima dr Dragice Panić Kašanski, osnovu programa čine terenska istraživanja, obrada materijala i njegovo kasnije korišćenje u naučnim radovima ili na sceni.



Igor Popov, umetnički rukovodilac „Gusala“, naveo je da učesnici mogu da prate čitav proces – od prikupljanja građe do njenog izvođenja.

„Ta deca posle tri dana već počinju da dišu kao jedna velika porodica“, zaključio je Popov.



Jubilarni Etno kamp i ove godine povezao je obrazovanje, istraživanje i očuvanje tradicionalne kulture.