Jubilarni FENOK otvorio vrata tradiciji i novim idejama

U dvorištu Kurije otvoren je jubilarni, 25. Međunarodni festival narodnih orkestara – FENOK, koji će tokom četiri večeri okupiti izvođače iz Srbije, Rumunije i Turske. Paralelno sa festivalom održava se i 25. Etnokamp, posvećen proučavanju i očuvanju tradicionalnog muzičkog i folklornog nasleđa.

Predsednik ADZNM „Gusle“ Zoran Petrović najavio je da jubilarno izdanje predstavlja uvod u novi razvojni ciklus.

—„ Imamo neke radikalno nove ideje koje bi trebalo da dignu ove manifestacije na jedan mnogo viši nivo“, rekao je Petrović, istakavši da će novi koncepti pratiti savremene tehnologije i potrebe publike.



Podršku daljem razvoju manifestacije pruža i Pokrajinski sekretarijat za kulturu. Kako je istakla Snežana Janković, v.d. pomoćnika sekretara, cilj nije samo predstavljanje tradicionalne muzike, već i njen istraživački i obrazovni značaj.

—„ Veoma je bitno da se naše nasleđe ne samo prikazuje, već i proučava i čuva“, naglasila je Janković.

Gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan ocenio je da je FENOK jedna od najznačajnijih gradskih manifestacija, dok je dugogodišnji učesnik iz Turske Tekin Kumaš istakao da se u Kikindu rado vraća već devetu godinu.

—„ Volim Kikindu. Svaki put dovodim nove muzičare i svi su srećni što su ovde“, rekao je Kumaš.