Kamenicama zasuli pokrajinskog poslanika u Rumi: Blokaderi nasilnici nisu mogli da izdrže volju građana

Blokaderi su još jednom pokazali koja je njihova prava politika – napad na poslanike i zastrašivanje državnika

Kuća pokrajinskog poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Nenada Borovića postala je meta napada blokadera.

Kako saznajemo, blokaderi su ga napali ispred kuće, gađali kamenicama i upućivali najgnusnije uvrede na račun njegove porodice i njega.

Ovakvi napadi na porodice poslanika neće proći nekažnjeno – zakon i pravda delovaće brzo i odlučno.

Blokaderi su još jednom pokazali koja je njihova prava politika – napad na poslanike i zastrašivanje državnika. Oni nisu mogli da izdrže na pravu i lepu sliku Srbije, koju su građani imali prilike večeras da vide, a to je zemlja oslobođena od stranih uticaja, neradnika, blokadera i blokada koje razaraju našu državu.

Inače, Borović je član poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Vojvodina ne sme da stane”, kao i član odbora za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti pokrajine.

Borović je i predsednik Odbora za budžet i finansije.

Podsetimo, u Rumi se večeras okupilo oko 2.000 građana koji su ustali protiv blokadera koji mesecima unazad maltretiraju građane Srbije.