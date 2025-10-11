Kikinda je dobila novi sportski klub-Badminton KIBAK

Novi sportski klub u Kikindi pod nazivom KIBAK, postao je deo Badminton saveza Srbije. Ovaj olimpijski i paraolimpijski sport u gradu ima sve više pristalica, a u osnivanju Badminton kluba učetvovalo je nekoliko stotina dece i odraslih, rekreativaca i takmičara.

Osvovan novi sportski klub Badminton KIBAK

Od Olimpijskih igara u Barseloni 1992. godine, badminton i parabadminton je postao olimpijski sport i od tada u svetu ima sve više pristalica. U Kikindi je aktivno preko stotinu dece i odraslih zaljubljenika u ovaj sport, a odnedavno je osnovan novi sportski, badminton klub KIBAK. U gradu su tim povodom boravili čelni ljudi iz Badminton saveza Srbije, ali i paraolimpijac Milan Zelen, kao i brojni Kikinđani svih generacija.

Badminton je jedan od napopularnijih sportova na svetu, a u Srbiji je u velikoj ekspanziji u poslednje vreme, iako se igra već 32 godine.

Badminton je sport koji ne poznaje starosnu granicu, ali je ujedno i jedan od najtežih pojedinačnih olimpijskih i paraolimpijskih sportova.

Novi Badminton klub ,,Kibak” očekuju gostovanja na turnirima u narednom periodu, a već krajem oktobra XXV Kup grada – Trofej Beograda u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji.