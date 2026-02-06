Kikindski strelci blistali u 2025. godini : 67 medalja na međunarodnim takmičenjima

Minula godina bila je izuzetno uspešna za srpsko streljaštvo, posebno za mlade strelce iz Streljačke družine Kikinda, istakao je dr Nenad Putnik, predsednik Streljačkog saveza Srbije na svečanosti uručenja priznanja najboljima. Putnik je naveo da su srpski strelci tokom 2025. godine na međunarodnim takmičenjima osvojili 67 medalja, od kojih 19 na prvenstvima Evrope – pet zlatnih, pet srebrnih i devet bronzanih.

Kao i svake godine, proglašeni su najbolji klubovi, treneri i strelci. Među najboljima našli su se i kikindski predstavnici: Ema Cvejin proglašena je za najbolju strelkinju u konkurenciji pionirki i kadetkinja. Duško Petrov zauzeo je drugo mesto u konkurenciji seniora, dok je Jelena Tomić proglašena za treću najbolju seniorku.

Ovi rezultati potvrđuju da strelci iz Kikinde svojim radom i talentom zauzimaju mesto među najboljima u srpskom streljaštvu.