Korisnici „Naše kuće” predstavili svoje proizvode na bazaru začinskog bilja

Miris bosiljka i drugih začina privukao je brojne sugrađane na prodajni bazar ispred Kulturnog centra. Korisnici Dnevnog boravka za odrasla lica sa intelektualnim teškoćama i telesnim invaliditetom sa puno truda i ljubavi uzgajali su začinsko bilje, predstavljajući rezultate svojih radno-okupacionih aktivnosti. Bazar je bio prilika da se građani upoznaju sa njihovim radom, kupe sveže začine i na taj način daju podršku korisnicima, kao što to čine već četvrtu godinu zaredom. -„ Mnogo mi je bilo inspirativno, a sve što radim, radim sa ljubavlju znajući d aće iznići ovako lep proizvod i na taj način pokazujemo građanima šta radimo i čime se bavimo,” ispričala nam je Svetlana Kalinov, korisnik Centra „ Naša kuća”.

-„ To je zdravo bilje, ne zaliva se ničim veštačkim organsko je, bez đubriva. Mi smo se baš ove godine s tim bavili, sa proizvodnjom smo krenuli od aprila meseca. Pomagali su nam i roditelji u plasteniku, podelili smo se u grupe i zajedno radili,” nadovezao se Zoran Savičić, takođe korisnik „Naše kuće”.

-„ Ovo je četvrta godina za redom kako organizujemo proizvodnju začinskog bilja i onda nekako, kruna cele te proizvodnje bude i ta prodaja na trgu gde dolaze sugrađani i rado se uključuju u naše aktivnosti. Imamo nekoliko vrsta začinskog bilja – bosiljak, nana, žalfija i negde početkom februara krećemo sa proizvodnjom i onda se sve to neguje, održava, zaliva i negde dođe taj maj kada je vreme i za prodaju. Istakla bih da svi naši korisnici učestvuju od samog početka, do samog prodajnog bazara. To znači da su svi na neki način doprineli ovome što danas imamo, ovim rezultatima. Cene su simbolične, manje nego u svim prodavnicama, 200 dinara je u pitanju. Njihova je ideja da od novca zarađenog na bazaru organizujemo neku ekskurziju,” poručila je Nikoleta Pavlov, v.d. direktora „Naše kuće”.