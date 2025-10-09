,,Kukuruzijada” u Crnoj Bari čuva tradiciju od zaborava

Manifestacija ,,Kukuruzijada” u Crnoj Bari, takmičenje u ručnom branju kukuruza, održana je petnaesti put, u organizaciji tamošnjeg Kulturnog društva. Jedinstvena u okruženju, neguje tradiciju sa vojvođanskih polja i okuplja učesnike iz cele Vojvodine i Mađarske, a ove godine učešće je uzelo 17 ekipa.

Program ,Kukuruzijade” u Crnoj Bari, takmičenja u ručnom branju kukuruza, podrazumeva tradicionalan način okupljanja takmičara, ali I davno zaboravljeni zajednički nadničarski doručak-hleb I mast sa crvenom mlevenom paprikom, crnim lukom I banatskom ljutom rakijom, ugovaranje posla sa vlasnikom parcele, a potom se zasuču rukavi I prione na posao, koji pomno prati komisija I ocenjuje najuspešnije ekipe. Tako je bilo I ove godine, na 15. po redu manifestaciji koja je počela u pola osam ujutru. Nakon jačeg doručka, da se izdrži težak rad, takmičari su se peške uputili put njive. Svaka ekipa imala je u timu po pet lili četiri takmičara.

Želja da se očuvaju stari banatski običaji, negovanje multikulturalnosti, poznavanje, poštovanje I povezivanje različitih manjinskih zajednica, osnovna je ideja za organizovanje ,,Kukuruzijade”.

Takmičare je tokom branja kukuruza pratila muzika, da rad bude lakši I lepši. Na kraju manifestacije, proglašene su najbolje ekupe, a svi učesnici dobili su suvenire-šolje sa odštampanim logom-klipom kukuruza. Dodatno se ocenjivao postavljen doručak na njivi, najveći ubrani klip I najbolja rakija koju su ekipe izložile na njivi. Uz rad, dobar zalogaj, kapljicu I pesmu, svih 150 učesnika manifestacije otišli su iz Crne Bare raspoloženi I sa osmehom na licu, uz poruku-vidimo se I sledeće godine.