Letnji kamp u Kikindi okupio mlade iz Srbije, Francuske i Belgije

Letnji kamp međunarodnog karaktera okupio je u Kikindi mlade iz tri evropske zemlje – Srbije, Francuske i Belgije. Ova omladinska razmena realizovana je u okviru programa „Erasmus+“, pod pokroviteljstvom Evropske komisije, a organizaciju je sproveo Centar „Žil Vern“. Pod nazivom „Veni, vidi, agi“, kamp je tokom nekoliko dana ponudio učesnicima raznovrstan program koji je, pored edukativnog dela, uključivao i upoznavanje sa lokalnom sredinom i kulturnim znamenitostima. Mladi su kroz niz radionica obrađivali temu diskriminacije, otvarajući dijalog o predrasudama, socijalnoj inkluziji i toleranciji. Kroz interaktivne metode rada, vežbe i diskusije, razmenjivali su stavove i iskustva, učeći jedni od drugih i izgrađujući zajedničke vrednosti.

„Tokom nedelju dana boravka u Kikindi bilo mi je jako zanimljivo. Ovo je drugi put da učestvujem u ovakvom projektu. Naučili smo dosta toga o diskriminaciji i načinu života sa mojim vršnjacima,“ rekao je jedan od učesnika iz Francuske.

Programi kao što je „Erasmus+“ uspešno kombinuju učenje, interkulturalnu razmenu i mobilnost mladih, pružajući im priliku da steknu nova znanja, iskustva i prijateljstva, ali i da razviju svest o značaju aktivnog učešća u društvu i izgradnje tolerantnijeg okruženja.

„Tokom kampa organizovane su različite radionice – od muzičkih i cirkuskih, preko radionica pokreta, pa sve do onih posvećenih izradi stripa i video igara. Atmosfera je bila fantastična, a ono što je ostavilo najlepši utisak svakako su deca. Vreme koje smo proveli zajedno u Kikindi i Novom Sadu bilo je ispunjeno smehom, učenjem i druženjem. Verujem da će ovo iskustvo ostati zauvek urezano u njihovom sećanju“, rekla je Jovana Ružić, koordinatorka omladinskih projekata Centra „Žil Vern“.