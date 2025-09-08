„LJUBAV SE PUNI NA PUMPI“ Blokaderski Prajd u Beogradu pretvoren u cirkus! Hrvatska šahovnica i političari u prvom planu, a tek da vidite PAROLE

Parole koje su na blokaderski Prajd stigle iz Novog Sada izazvale su pravu pometnju među prisutnima.

Zborovi poručuju da se „Ljubav puni na pumpi“, dok drugi transparenti tvrde „FTN ponos ne sramota“.

Konfuzija je u tome šta te parole zapravo znače i kako se uklapaju u ozbiljnu temu borbe za prava ili je pak u pitanju samo još jedan pokušaj da se pažnja skrene na nešto drugo, daleko od suštine Prajda.

Jer, ako se ljubav već puni na pumpi, možda bi bilo korisno da se uz to proveri i pritisak u gumama, ali i u mozgu.

Sudeći po porukama, više je goriva bilo u parolama nego u glavama onih koji ih nose, a izgleda da nova generacija misli ne dolazi iz učionica, već sa storija i viralnih trendova.

Ljubav na pumpi, znanje na kartonu, ideologija iz Instagrama – nova era protesta je stigla. Samo još da stignu i rezultati, pa da kompletiramo paket.

FTN „ponos“, ne sramota Ako je suditi po poruci – ponos nikad nije bio tiši, a sramota glasnija. Ako je to nova intelektualna elita, onda je jedina formula koju su savladali – više buke, manje smisla. Takođe, na skupu su primećeni i učesnici koji su ogrnuti hrvatskom šahovnicom. Ovo nije slučajnost, ni modni detalj. Prisustvo takvih simbola na ovakvom skupu jasno pokazuje da iza svega stoji dobro osmišljena politička poruka i interes, a ne spontana podrška pravima i slobodama. Zborovi iz Novog Sada na prvom protestnom Prajdu nisu bili tu da slave prava ili slobodu, već su se pojavili kao još jedan simbol političke blokade i organizovanog performansa. Njihovo prisustvo jasno pokazuje da ovaj skup nema veze sa iskrenom borbom za ljudska prava, već je pretvoren u još jedan politički skup obojen dugom zastavom, gde se prava i slobode koriste kao paravan za promociju blokaderske agende i političkih interesa. Zbog čega cirkus? Zato što je „borba za prava“ zamenjena političkom promocijom – gledamo skup opozicionih kadrova koji više šetaju ulicom nego što sede u Skupštini.

Ako je ovo „ponos“, možda je krajnje vreme da se redefiniše značenje reči „sramota“.

Izvor: nsuzivo.rs/M.