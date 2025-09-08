„LJUBAV SE PUNI NA PUMPI“ Blokaderski Prajd u Beogradu pretvoren u cirkus! Hrvatska šahovnica i političari u prvom planu, a tek da vidite PAROLE

Parole koje su na blokaderski Prajd stigle iz Novog Sada izazvale su pravu pometnju među prisutnima.
Zborovi poručuju da se „Ljubav puni na pumpi“, dok drugi transparenti tvrde „FTN ponos ne sramota“.
Konfuzija je u tome šta te parole zapravo znače i kako se uklapaju u ozbiljnu temu borbe za prava ili je pak u pitanju samo još jedan pokušaj da se pažnja skrene na nešto drugo, daleko od suštine Prajda.
Jer, ako se ljubav već puni na pumpi, možda bi bilo korisno da se uz to proveri i pritisak u gumama, ali i u mozgu.
Sudeći po porukama, više je goriva bilo u parolama nego u glavama onih koji ih nose, a izgleda da nova generacija misli ne dolazi iz učionica, već sa storija i viralnih trendova.
Ljubav na pumpi, znanje na kartonu, ideologija iz Instagrama – nova era protesta je stigla. Samo još da stignu i rezultati, pa da kompletiramo paket.
Ako je ovo „ponos“, možda je krajnje vreme da se redefiniše značenje reči „sramota“.
Izvor: nsuzivo.rs/M.