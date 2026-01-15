Milan Ćulum novi je šef stručnog štaba OFK Kikinde

Promene na klupi kikindskog srpskoligaša nagoveštavaju novu fazu u pokušaju da se sezona preokrene u pozitivnom smeru. U trenutku kada je situacija na tabeli izuzetno nepovoljna, rukovodstvo OFK Kikinde odlučilo je da povuče potez koji bi ekipi mogao da donese neophodnu stabilnost i energiju u nastavku prvenstva. Ulogu šefa stručnog štaba preuzeo je Milan Ćulum, koji će pokušati da kroz reorganizaciju rada, jaču disciplinu i jasniju taktičku postavku unapredi igru tima sa Gradskog stadiona. Pred novim trenerom nalazi se zahtevna misija, jer je ekipa jesenji deo takmičenja u Srpskoj ligi Vojvodina završila na poslednjem, 16. mestu, sa svega sedam osvojenih bodova, uz veliki bodovni zaostatak za rivalima u donjem delu tabele.

-„ Lično ulazim u ovaj izazov sa velikim entuzijazmom i maksimalnom motivacijom, spreman da se suočim sa svim poteškoćama koje trenutna situacija nosi, jer verujem da zajedničkim snagama možemo ostvariti pozitivan rezultat. Ključ uspeha biće kvalitetno odrađen prelazni rok, uz angažovanje iskusnih i pouzdanih pojačanja, sposobnih da izdrže pritisak borbe za opstanak” – poručio je Ćulum.

Ćulum je došao na mesto dosadašnjeg trenera Vladimira Kitanovića. Stručni štab ima zadatak da iz postojećeg igračkog kadra izvuče maksimum, ali i da kroz eventualna pojačanja dodatno osnaži konkurenciju u timu.