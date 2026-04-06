Minimalan poraz OFK Kikinde, ŽAK takođe bez uspeha

Proteklog vikenda sportska sreća nije poslužila fudbalere OFK Kikinde koji su u 20. kolu Srpske lige Vojvodina poraženi u Elemiru sa minimalnim rezultatom. I pored borbene igre i nekoliko izglednih prilika, izabranici OFK Kikinde nisu uspeli da materijalizuju inicijativu, pa su domaći kaznili greške i odneli ceo plen.

Naši timovi nisu bolje prošli ni u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi istok. Velikoselska Kozara izgubila je u Dolovu kod istoimenog domaćina minimalnim rezultatom, dok je meč izmeđi Slobode i Vojvodine 1928 u Novim Kozarcima okončan bez golova. Crvena zvezda u Ruskom Selu izgubila je od Jedinstva iz Vlajkovca.

U 21. kolu PFL Zrenjanin, Vojvodina u Bašaidu poražena je od Mladosti iz Banatskog Despotovca, dok je Bilećanin u Sečnju bio bolji od Delije iz Mokrina. Fudbaleri nakovačkog Poleta slavili su nad Banatom u Zrenjaninu, a tim Napretka iz Banatske Topole savladao je Lehela u Mužlji.

U 14. kolu Međuopštinske lige Kikinda-Žitište fudbaleri ŽAK-a doživeli su minimalan poraz na Vašarištu, gde je Crvena zvezda iz Vojvoda Stepe slavila sa 2:1. I pored poraza, „žuti mravi“ i dalje drže vrh tabele sa 35 bodova. Borac iz Iđoša nije uspeo da iznenadi Budućnost u Banatskom Dvoru, poražen je sa 3:1, pa ekipa nastavlja borbu u donjem delu tabele.