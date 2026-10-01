Ministarstvo: Konkurs za raspodelu sredstava za radove na poljoprivrednom zemljištu

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je konkurs za raspodelu sredstava za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u 2026. godini.

Podrška je namenjena za kontrolu plodnosti zemljišta, komasaciju, nabavku opreme za navodnjavanje, kao i iskop i bušenje bunara za potrebe navodnjavanja.

Za kontrolu plodnosti zemljišta država može pokriti do 100 odsto troškova, dok se za nabavku opreme za navodnjavanje odobrava do 60, odnosno do 70 odsto ulaganja u određenim uslovima. Za bušenje bunara podrška iznosi do 80 odsto vrednosti po dužnom metru.

Rok za prijave za većinu mera je 16. oktobar, dok se zahtevi za kontrolu plodnosti zemljišta mogu podneti do 30. oktobra 2026. godine. Konkurs je otvoren od 2. oktobra.

Detalji konkursa i obrasci za prijavu dostupni su na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede i Uprave za poljoprivredno zemljište.