Mirjana zna tajnu dobre zimnice

Kao mnoge domaćice na severu Banata, i Mirjana Okuka iz Kikinde bez zimnice ne dočekuje zimu. Među brojnim staklenim teglama, na njenoj trpezi obavezan je ljutić od bobica grožđa i ljute paprike, a recept za ovaj neobičan specijalitet podelila je sa nama.

Vaspitačica u penziji, Mirjana Okuka iz Kikinde, kao svaka prava domaćica tradicionalno već godinama priprema zimnicu. Iskustvo je učinilo svoje, pa tako i Mira ima kec iz rukava, a to je specijalitet u kojem njeni ukućani posebno uživaju. Ljutić od bobica grožđa i ljute paprike zauzima posebno mesto na zimskoj trpezi u njenoj porodici.

Ostala je verna tradiciji koju je nasledila u porodici, pa tako i zimnicu radi po starinskom receptu. Ovaj pravi ritual u koji su utkani sati brižljivog rada, postao je neka vrsta obaveze, pa zima ne može da se dočeka bez ajvara, paprike, paradajza, krstavaca i svih drugih plodova, koje često poklanja voljenim osobama.

Za pekmeze koristi isključivo šljive i jabuke iz svoje bašte, a tu su i čeri paradajz, grožđe, ljute paprike i svi sastojci su ekološki. Priseća se i kako su domaćice nekada davno pripremale zimnicu.

Brojne staklene tegle i flaše u njenom domaćinstvu, neće dugo ostati pune, jer se tokom zime sve isprazne. Za pripremu paprike ili paradjza potrebno je da se izdvoji jedno popodne, dok se ajvar pravi i ceo dan. Ipak, naša sagovornica navodi da ništa nije teško, kad se radi s ljubavlju.