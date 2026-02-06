Mladi borci kikindskog „Partizana“ potvrdili formu na međunarodnom i regionalnom nivou

Džudisti kikindskog „Partizana“ dominirali su proteklog vikenda na međunarodnom i regionalnom tatamiju osvajanjem šest medalja. Na Međunarodnom turniru u Segedinu Mladen Bubulj pokazao je sjajnu formu i osvojio zlatnu medalju, dok su Filip Vukašinović i Teodor Zavišin došli do srebrnih odličja.

Svojim borbenim nastupom kikindski takmičari su oduševili i na Regionalnom prvenstvu Vojvodine za kadete u Stepanovićevu. Nikola Bilić je trijumfovao i osvojio zlato, Filip Srejin se okitio srebrnom medaljom, a Katarina Isakov bronzom. Mia Mortvanski završila je takmičenje na petom mestu, ali i ona je izborila plasman na Državno prvenstvo.

Uspeh kikindskih džudista potvrđuje da klub „Partizan“ i dalje stvara borce spremne da se bore za vrh u svojoj kategoriji, kako na regionalnim tako i na međunarodnim takmičenjima.