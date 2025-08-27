Muzej ,,Tromeđa” u Podlokanju čuva ikone urađene u naivnom slikarstvu stare 200 godina

Muzej ,,Tromeđa” koji čuva izuzetne vrednosti-ikone urađene u naivnom slikarstvu stare 200 godina, ali i slike, preparirane ptice, skulpture i eksponate stare grnčarije, nalazi se u Podlokanju, u opštini Novi Kneževac. Ovo je je jedinstveni muzej ikona samoukih slikara u svetu, a u njemu se čuva oko 130 svetih slika naših najpoznatijih umetnika u naivnom slikarstvu.

Milivoj Bato Klepić je u napuštenom Domu kulture u Podlokanju osnovao umetničku galeriju u kojoj se čuva oko 130 ikona naših najpoznatijih samoukih slikara, starih 200 godina. Po tome je jedinstven u svetu. U Muzeju pod nazivom ,,Tromeđa” koji mu je nadenuo poznati vajar Sava Halugin, većina ikona u naivnom slikarstvu koje su sa područja Banata, rađene su po šablonu, na platnu i staklu, koje ne mogu da se nađu u drugoj kuturnoj ustanovi ili hramu.

Međutim, ima i onih akademskih slikara koji ikone ne uvažavaju kao izuzetnu kulturnu vrednost. Ikone su bile inspiracija mnogim umetnicima, a u ovom jedinstvenom muzeju ima i slika prepariranih ptica, skulptura i preko 400 eksponata stare grnčarije. Prava je šteta, kaže Klepić, da Muzej ,,Tromeđa” više posećuju ljubitelji umetnosti iz Mađarske, nego iz Srbije.

Međutim, muzej u Podlokanju stecište je brojnih umetnika, slikara i vajara, koji ovde rado provode vreme. Među njima je i Velimir Matejić, slikar iz Krivaje, rodom iz Beograda, poznat i po tome što mu je tetka pesnikinja Desanka Maksimović.

U dvorištu muzeja nalaze se skulpture savremenih vajara, a Milivoj Bata Klepić u selu je sazidao dvadesetak umetničkih ćuprija.