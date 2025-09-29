Na Svetski dan srca kontrole krvnog pritiska i šećera otkrile povišene vrednosti kod većine sugrađana

S obzirom na to da se Svetski dan srca širom sveta obeležava s ciljem da se smanji broj obolelih i umrlih od bolesti srca i krvnih sudova, preventivna akcija merenja šećera u krvi i krvnog pritiska u Crvenom krstu u Kikindi uklopila se u globalnu poruku da svaki pojedinac svojim svakodnevnim izborima može doprineti očuvanju zdravlja.

-„ Ovakve akcije su važne zato što se teško dođe do lekara drugim putevima. Kad god su preventivni pregledi kao ovi danas, uvek iskoristim priliku da dođem i prekontrolišem svoje zdravlje, važno je negovatu tu kulturu zdravlja,” rekla nam je sugrađanka Angelina Subotički.

Organizatori akcije bili su Dom zdravlja, Zavod za javno zdravlje i Crveni krst Kikinda. Od 28 pregledanih pacijenata srednjih godina kod većine je zabeležen povišen krvni pritisak, dok je kod jednog dijagnostikovan dijabetes. Nekoliko pacijenata dobilo je uput da se javi svom izabranom lekaru radi daljih kontrola i terapije.

-„ Kampanja ove godine vezana za srce jeste da ,,Svaki otkucaj je važan” i iz tog razloga preventiva je jako bitna i sve one faktore rizika se trudimo da uklonimo – na prvom mestu to je pušenje, zatim neadekvatna ishrana i fizička aktivnost. Uglavnom su nam dolazili ljudi srednjih godina i otkriven je jedan slučaj dijabeta gde je šećer bio 13,6, tako da je to dosta visoko s obzirom da je kontrola urađena pre jela,” ispričala nam je Olivera Vučković Popov, glavna sestra Patronažne službe kikindskog Doma zdravlja.

Prema poslednjim obrađenim analizama zdravstvenog stanja stanovništva iz 2023. godine Zavoda za javno zdravlje Kikinda, bolesti srca i krvnih sudova vodeći su uzroci obolevanja i umiranja stanovnika Severnobanatskog okruga.

-„ Povišen krvni pritisak registrovan je kod svakog desetog pacijenta u okrugu, a kod svakog devetog pacijenta na teritoriji Kikinde. Od bolesti srca i krvnih sudova tokom 2023. godine umrlo je 1.073 ljudi, od čega je 391 lice iz Kikinde – 192 muškarca i 199 žena. Kardiovaskularne bolesti, sa učešćem od 49,8% u svim uzrocima smrti, predstavljaju vodeći uzrok umiranja u okrugu, dok je u Kikindi njihov udeo 46,5%. To znači da je skoro svaki drugi umrli stanovnik okruga i Kikinde preminuo od posledica kardiovaskularnih bolesti. Ono što je dobra vest je da su kardiovaskularne bolesti visoko preventabilne i u velikoj meri se može sprečiti njihov nastanak ako se na vreme identifikuju i otklone faktori rizika, ” dodala je dr Ana Đurin, specijalista soc medicine pri Zavodu za javno zdravlje Kikinda.

Ono što kardiovaskularne bolesti čini posebno opasnim jeste da rizični faktori poput povišenog krvnog pritiska i šećerne bolesti često ne daju vidljive simptome sve do ozbiljnih komplikacija. Zato lekari poručuju da prevencija nema alternativu i da je blagovremeno otkrivanje problema ključ za dug i kvalitetan život. Ovakve akcije od velikog su značaja jer podsećaju da briga o srcu ne sme biti povremena, već stalna. Upravo takve poruke Svetski dan srca i nosi – da zdravlje zavisi od svakodnevnih odluka koje donosimo.